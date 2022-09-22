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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 6: удастся ли участникам угодить Евгению Клопотенко?

22.09.2022

В субботу, 24 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 6 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 6 выпуск: анонс от 24.09.2022

Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший! Кулинары поделятся на три команды. Они должны приготовить изысканный кейтеринг для легенд, которые не смогли присоединиться к этой битве. Участникам будет необходимо угодить ресторатору, шефу и победителю 5 сезона «МастерШеф» Евгению Клопотенко, звездному шефу, победителю второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Евгению Грибенику, а также талантливой и молодой шефине, победительнице третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы» Элеоноре Барановой.

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По условиям испытания, участники должны приготовить блюда для них, упаковать их в коробки и отправить… им на работу. Ведь шефы очень заняты и часто даже не успевают перекусить. Следует не только продумать идеальное меню, но и учесть время доставки и условия.

МастерШеф. Битва сезонов 6 выпуск: анонс от 24.09.2022

  • Удастся ли угодить требовательным и скрупулезным профи?
  • Кто приятно удивит коллег, а кому это не удастся?
  • Чем закончится путешествие изысканных блюд?
  • И кто окажется в черном?

Не пропустите 6 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов»  в эту субботу, 24 сентября, в 19:00 на СТБ!

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