Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 6: чи вдасться учасникам догодити Євгенові Клопотенку?

22.09.2022

У суботу, 24 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 6  випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 6 випуск: анонс від 24.09.2022

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! Кулінари поділяться на три команди. Їм доведеться готувати вишуканий кейтеринг для легенд, які не змогли приєднатися до цієї битви. Учасники матимуть догодити ресторатору, шефу та переможцю 5 сезону «МастерШеф» Євгенові Клопотенку, зірковому шефу, переможцю другого сезону «МастерШеф. Професіонали» Євгенові Грибенику, а також талановитій і молодій шефині, переможниці третього сезону «МастерШеф. Професіонали» Елеонорі Барановій.

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 5 випуску від 17.09.2022?

За умовами випробування, учасники мають приготувати страви для них, запакувати їх у коробки та… відправити до них на роботу. Адже шефи дуже зайняті і часто навіть не встигають перекусити. Варто не тільки продумати ідеальне меню, а й врахувати час доставки та умови.

МастерШеф. Битва сезонів 6 випуск: анонс від 24.09.2022

  • Чи вдасться догодити вимогливим і скрупульозним профі?
  • Хто приємно здивує своїх колег, а кому це не вдасться?
  • Чим закінчиться подорож вишуканих страв?
  • І хто опиниться в чорному?

Не пропустіть 6-й випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» цієї суботи, 24 вересня, о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф. Битва сезонів 6 випуск: анонс від 24.09.2022
МастерШеф

Паста карбонара: рецепт від Євгена Гребеника

 Roasted whole turkey on a table with apple, pumpkin and figs for family Thanksgiving Holiday.
МастерШеф

Індичка: рецепт від Володимира Ярославського

 МастерШеф. Битва сезонів 6 випуск: анонс від 24.09.2022
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 5 випуску від 17.09.2022?

 МастерШеф. Битва сезонів 6 випуск: анонс від 24.09.2022
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 5: хто з учасників не розгадає найпростішу класичну страву?

 МастерШеф. Битва сезонів 6 випуск: анонс від 24.09.2022
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 Шакшука
МастерШеф

Шакшука: рецепт від Володимира Ярославського
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати