Домашняя баранина: пошаговый рецепт от Владимира Ярославского

Домашняя баранина от Владимира Ярославского
17.08.2022
Аппетитное и правильно приготовленное мясо станет главным блюдом вашего семейного ужина. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился рецептом домашней баранины. Пошаговую инструкцию по приготовлению найдете в материале.
Ингредиенты:
- Лопатка баранья
- Соль – 10 г (на 1 кг мяса)
- Смесь перцев
- Чеснок – по вкусу
- Морковь – по вкусу
- Красное вино – 200 мл
- Травы – на ваш вкус
- Аджика – по желанию
- Паста для том-яма – по желанию
- Сливочное масло – 100–150 г
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Приготовление:
- Мясо предварительно засолить: 10 г соли на 1 кг продукта. Обмазать смесью душистого и чёрного перцев.
- Нашпиговать мясо чесноком и морковкой, сбрызнуть красным вином и оставить на ночь.
- Утром сформировать «лодочку» из фольги, положить туда лопатку, добавить немного вина, обложить травами и можно ещё натереть аджикой или пастой для том-ям.
- Плотно закрыть все конвертом. Поставить в духовку на 150 градусов на 1 час, затем уменьшить на 130 градусов на 6 часов.
- После этого открыть мясо, увеличить температуру до 200–220 градусов и, периодически поливая соком, добиться запеченной коричневой корочки.
- Вынуть мясо, взять мясной сок, что оставался от готовки в «лодочке», процедить, снять верхний жир, чуть выпарить на сковороде, и затянуть 100–150 граммами сливочного масла. Получится соус для лопатки.
Приятного аппетита!
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