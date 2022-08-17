Домашня баранина: покроковий рецепт від Володимира Ярославського

Апетитне і правильно приготоване м’ясо стане головною стравою вашої сімейної вечері або святкового банкету. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився рецептом домашньої баранини. Покрокову інструкцію з приготування знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Паста для том-яму – за бажанням

Трави – на ваш смак

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Приготування:

М’ясо попередньо засолити: 10 г солі на 1 кг продукту. Обмастити сумішшю запашного і чорного перцю.

Нашпигувати м’ясо часником і морквою, скропити червоним вином і залишити на ніч.

Вранці сформувати «човник» з фольги, покласти туди лопатку, додати трохи вина, обкласти травами і можна ще натерти аджикою або пастою для том-яму.

Щільно закрити все конвертом. Поставити в духовку на 150 градусів на 1 годину, потім зменшити на 130 градусів на 6 годин.

Після цього відкрити м’ясо, збільшити температуру до 200–220 градусів і, періодично поливаючи соком, домогтися запеченої коричневої скоринки.