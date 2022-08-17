Домашня баранина: покроковий рецепт від Володимира Ярославського

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МастерШеф

Домашня баранина від Володимира Ярославського

17.08.2022

Апетитне і правильно приготоване м’ясо стане головною стравою вашої сімейної вечері або святкового банкету. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився рецептом домашньої баранини. Покрокову інструкцію з приготування знайдете в матеріалі.

Roast Leg of Lamb

Інгредієнти:

  • Лопатка бараняча
  • Сіль – 10 г (на 1 кг м’яса)
  • Суміш перців
  • Часник – за смаком
  • Морква – за смаком
  • Червоне вино – 200 мл
  • Трави – на ваш смак
  • Аджика – за бажанням
  • Паста для том-яму – за бажанням
  • Вершкове масло – 100–150 г

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Приготування:

  1. М’ясо попередньо засолити: 10 г солі на 1 кг продукту. Обмастити сумішшю запашного і чорного перцю.
  2. Нашпигувати м’ясо часником і морквою, скропити червоним вином і залишити на ніч.
  3. Вранці сформувати «човник» з фольги, покласти туди лопатку, додати трохи вина, обкласти травами і можна ще натерти аджикою або пастою для том-яму.
  4. Щільно закрити все конвертом. Поставити в духовку на 150 градусів на 1 годину, потім зменшити на 130 градусів на 6 годин.
  5. Після цього відкрити м’ясо, збільшити температуру до 200–220 градусів і, періодично поливаючи соком, домогтися запеченої коричневої скоринки.
  6. Вийняти м’ясо, взяти м’ясний сік, що залишався від готування у «човнику», процідити, зняти верхній жир, трохи випарити на сковороді, і затягнути 100–150 грамами вершкового масла. Вийде соус для лопатки.

Смачного!

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