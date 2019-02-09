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Владимир Ярославский: биография, карьера и все новости о судье

09.02.2019

Владимир Ярославский – кулинар с 22-летним опытом, 14 из которых работает шеф-поваром! За это время он успел поработать с лучшими представителями кулинарного мира. Биографию судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского читайте в материале.

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Полное имя: Владимир Ярославский

Дата рождения: 22 апреля 1979 г.

Место рождения: Слуцк

Деятельность: шеф-повар, спикер, бренд-амбассадор

Семейное положение: не женат

Место проживания: Киев

Детство и юность

Владимир Ярославский родился в Беларуси. Интересоваться кухней начал ещё в детстве. С 11 лет он уже экспериментировал с кулинарией.

Отец Владимира обратил внимание на увлечение сына и понял, что из этого может что-то получиться. Он же и помог будущему повару в выборе профильного учебного заведения.

Параллельно с обучением в Полтавском техникуме пищевых технологий Владимир успевал работать по специальности. А первую работу в ресторане он получил в 17 лет.

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Карьера и достижения

Уже с дипломом Владимир успевает поработать не только в местных заведениях, но и далеко за пределами родины. Кроме того, получив достаточно опыта, он не переставал учиться: стажировался в ресторанах, входящих в список гида Michelin и The world’s 50 best restaurants, в ОАЭ, США, Испании, Великобритании, Италии.

Дополнительное кулинарное образование получал в Paul Bocuse Institut во Франции. Владимир – постоянный участник фестиваля Chef’s week и спикер международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

Владимир Ярославский является одним из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. На данный момент Владимир — шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана «Lucky», бренд-шеф магазина «Good Wine», а также шеф-амбассадор «Alaska Seafood».

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