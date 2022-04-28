Владислав Мицкевич о волонтерстве

Участник «МастерШеф. Битва сезонов» и «МастерШеф. Профессионалы»-2, финалист МастерШеф-8 Владислав Мицкевич занимается волонтерством с первых дней войны. Вместе с рестораном «Сіль Землі» они сделали 80 000 порций еды для ТрО, медиков и ВСУ.

«За два месяца войны я научился делать те вещи, которыми вообще никогда не занимался и не думал даже делать! Я делал кровати, пилил болгаркой дерево, скручивал кровати. Я объездил за эти два месяца с гуманитаркой почти всю страну. Даже не думал, что когда-нибудь смогу так много “путешествовать”, если это можно так назвать. С рестораном “Сіль Землі” мы уже сделали 80 000 порций еды для людей, нуждающихся в этом, ― это очень хороший результат! Короче, девушки и ребята, всем спасибо за поддержку! Вы нереально крутые, вместе мы победим!»

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