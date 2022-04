Владислав Міцкевич про волонтерство

Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» і «МастерШеф. Професіонали»-2, фіналіст «МастерШеф»-8 Владислав Міцкевич займається волонтерством з перших днів війни. Разом з рестораном «Сіль Землі» вони зробили 80 000 порцій їжі для ТрО, медиків та ЗСУ.

«За два місяці війни я навчився робити ті речі, якими взагалі ніколи не займався і не думав навіть робити! Я робив ліжка, пиляв болгаркою дерево, скручував ліжка. Я об’їздив за ці два місяці з гуманітаркою майже всю країну. Навіть не думав, що колись зможу так багато “подорожувати”, якщо це можна так назвати. З рестораном “Сіль Землі” ми вже зробили 80 000 порцій їжі для людей, котрі цього потребують, ― це дуже хороший результат! Короче, дівчата та хлопці, всім дякую за підтримку! Ви нереально круті, разом ми переможемо!»

