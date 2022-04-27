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Эктор Хименес-Браво: каждый день мы выдаем почти по 3000 порций еды для военных

27.04.2022

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво всегда отмечает, что Украина является вторым домом для него. Поэтому с первого дня войны Эктор и команда его ресторанов готовят обеды для наших защитников.

Эктор и команда его ресторанов готовят обеды для наших защитников

«Сначала мы готовили по 500 порций еды, но потом мы собрались и начали выдавать в день ​​почти 3000 порций еды. Мы готовим для ВСУ и ТрО фьюжн-кухню: немного азиатской и немного украинской. Наши герои любят местную еду, поэтому у нас всегда есть традиционные салаты, гречка, мясо. Но также мы готовим супы фо, используем многие восточные специи, стараемся сделать нашу еду разнообразной и интересной».

Смотрите полное интервью Эктора Хименеса-Браво в сюжете «Вікна-новини».

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