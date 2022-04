Ектор та команда його ресторанів готують обіди для наших захисників

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво завжди зазначає, що Україна є другим домом для нього. Саме тому з першого дня війни Ектор і команда його ресторанів готують обіди для наших захисників.

«Спочатку ми готували по 500 порцій їжі, але потім ми зібралися і почали видавати в день майже по 3000 порцій їжі. Ми готуємо для ЗСУ і ТрО ф’южн-кухню: трохи азійської і трохи української. Наші герої люблять місцеву їжу, тому в нас завжди є традиційні салати, гречка, мясо. Але також ми готуємо супи фо, використовуємо багато східних спецій, намагаємося зробити нашу їжу різноманітною і цікавою».

Дивіться повне інтерв’ю Ектора Хіменеса-Браво в сюжеті «Вікна-новини».



