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Ектор Хіменес-Браво: щодня ми видаємо майже по 3000 порцій їжі для військових

27.04.2022

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво завжди зазначає, що Україна є другим домом для нього. Саме тому з першого дня війни Ектор і команда його ресторанів готують обіди для наших захисників.

Ектор та команда його ресторанів готують обіди для наших захисників

«Спочатку ми готували по 500 порцій їжі, але потім ми зібралися і почали видавати в день майже по 3000 порцій їжі. Ми готуємо для ЗСУ і ТрО ф’южн-кухню: трохи азійської і трохи української. Наші герої люблять місцеву їжу, тому в нас завжди є традиційні салати, гречка, мясо. Але також ми готуємо супи фо, використовуємо багато східних спецій, намагаємося зробити нашу їжу різноманітною і цікавою». 

Дивіться повне інтерв’ю Ектора Хіменеса-Браво в сюжеті «Вікна-новини».

Більше на тему: Тістечко «Шу»: рецепт від Єфима Кравченка

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