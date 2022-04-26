Олег Ковальчук: Мы обслуживаем 22 блокпоста

Участник «МастерШеф. Битва сезонов» и финалист «МастерШеф»-6 Олег Ковальчук с начала полномасштабного вторжения россии в Украину решил помогать на кулинарном фронте. Так, известный бодибилдер и кулинар готовит ежедневно для 55 бойцов, устраивает обеды для внутренних переселенцев, а также проводит кулинарные мастер-классы для детей.

Война застала меня дома. Я был со своими сыновьями. Когда мы утром проснулись, узнали, что россия начала бомбить Киев. Было страшно. Не столько за себя начал волноваться, как за детей. У меня два мальчика, и они ― самые близкие для меня люди.

Сразу захотел пойти в терроборону, потому что я депутат, но сказали, что людей пока хватает. Буквально 3–4 дня посидел дома и отправился в Киев. Несколько дней работал в ресторане Микаэля Арояна. Потом меня забросило в Лубны. Я предложил свои умения руководительнице кафе «Бонжур», Оксане Алексеевне Омельяненко. Она ― золотой человек! Вместе с ней и Татьяной мы начали работать втроем. Я присоединился к ним, когда они уже неделю волонтерили. Мы обслуживаем 55 бойцов, 22 блокпоста. На 8 утра заступаю и освобождаюсь около 8 вечера, потому что с девяти комендантский час. И так каждый день. Варим борщи, каши. Еды достаточно. Люди привозят продукты из сел. Если не хватает ― бросаю истории в соцсети, и нам помогают. У нас специальные бидончики и банки, в которые насыпаем и подогреваем, чтобы все было горячим. Приезжают каждый день в 3 часа, забирают еду. На кухне с девушками, Оксаной и Таней, день пролетает быстро, иногда даже забываешь, что идет война. Но когда снова привозят эти военные бидончики, понимаю, что ребята стоят там прямо сейчас, мерзнут, защищают страну. Я всегда в пищу вкладываю всю свою любовь, чтобы все было хорошо. Предложил готовить комплексные обеды для внутренних переселенцев, провожу кулинарные мастер-классы для детей в Лубнах. Я в жизни столько пережил, что не боюсь почти ничего. Боюсь только за родных. Сейчас жена и дети в безопасности, слава Богу. Созваниваюсь с ними каждый день. Стараюсь мотивировать.

Я верю в Бога. И считаю, что только вера в нашего Творца поможет спасти Украину. Верю, чувствую душой и сердцем, что скоро победа. Так подсказывает мой голос. Думаю, месяц еще точно нужно потерпеть, уже близко! А после нашей победы жду возвращения «МастерШеф. Битва сезонов» в эфир СТБ.

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