Олег Ковальчук: Ми обслуговуємо 22 блокпости

Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» і фіналіст «МастерШеф»-6 Олег Ковальчук з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вирішив допомагати на кулінарному фронті. Так, відомий бодибілдер і кулінар щодня готує для 55 бійців, влаштовує обіди для внутрішніх переселенців, а також проводить кулінарні майстер-класи для дітей.

Війна застала мене вдома. Я був зі своїми синами. Коли ми вранці прокинулися, дізналися, що росія почала бомбардувати Київ. Було страшно. Не так за себе почав хвилюватися, як за дітей. У мене два хлопці, і вони – найближчі для мене люди.

Одразу захотів піти в тероборону, оскільки я депутат, але сказали, що людей поки вистачає. Буквально 3–4 дні посидів удома і вирушив до Києва. Кілька днів працював у ресторані Мікаеля Арояна. Потім мене закинуло в Лубни. Я запропонував свої вміння керівниці кафе «Бонжур», Оксані Олексіївні Омельяненко. Вона – золота людина! Разом з нею і Тетяною ми почали працювати втрьох. Я приєднався до них, коли вони вже тиждень волонтерили. Ми обслуговуємо 55 бійців, 22 блокпости. О 8-ій ранку заступаю і звільняюсь приблизно о 8-ій вечора, тому що з дев’ятої комендантська година. І так щодня. Варимо борщі, каші. Їжі достатньо. Люди привозять продукти з сіл. Якщо не вистачає – кидаю історії в соцмережі, і нам допомагають. У нас спеціальні бідончики та банки, у які насипаємо і підігріваємо, щоб усе було гаряче. Приїжджають щодня о 3-ій, забирають їжу. На кухні з дівчатами, Оксаною і Танею, день пролітає швидко, іноді навіть забуваєш, що йде війна. Але коли знову привозять ці воєнні бідончики, розумію, що хлопці стоять там просто зараз, мерзнуть, захищають країну. Я завжди в їжу вкладаю всю свою любов, щоб тільки все було добре. Запропонував готувати комплексні обіди для внутрішніх переселенців, проводжу кулінарні майстер-класи для дітей у Лубнах. Я в житті стільки пережив, що не боюсь майже нічого. Боюсь тільки за рідних. Зараз дружина та діти в безпеці, слава Богу. Зідзвонююся з ними щодня. Стараюсь мотивувати.

Я вірю в Бога. І вважаю, що тільки віра в нашого Творця допоможе спасти Україну. Вірю, відчуваю душею і серцем, що незабаром перемога. Так підказує мій внутрішній голос. Думаю, місяць ще точно потрібно потерпіти, але вже близько! А після нашої перемоги чекаю на повернення «МастерШеф. Битва сезонів» в ефір СТБ.

