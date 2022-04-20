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Пасхальный кулич: рецепт от Татьяны Литвиновой

20.04.2022

Экс-судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова уже традиционно опубликовала в Instagram рецепт своей «самой вкусной пасхи в мире». Татьяна заранее продумывает, где купить самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича, чтобы он получился «вкусным, воздушным, сладким и божественным». Данный рецепт рассчитан на огромную семью, поэтому можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое. Кроме того, звезда рассказала, как готовит глазурь для куличей, которая не осыпается.  Пошаговый рецепт пасхального кулича от Татьяны Литвиновой читайте в нашем материале.

Пасхальный кулич: рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты для кулича:

  • яйца — 30 шт. (30 желтков и 20 белков)
  • сливочное масло — 1 кг
  • сахар — 2 кг
  • сметана (домашние сливки) — 500 мл
  • молоко — 1 л
  • изюм — 1 кг
  • цукаты — 700 г
  • сок 1 лимона
  • цедра 1 лимона и 1 апельсина
  • ванильный сахар — 5—6 пак.
  • сухие дрожжи «Др. Откер» — 10 пак.
  • мука высшего сорта — 4—5 кг (сколько возьмет тесто)

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Приготовление:

  1. Закипятите молоко и добавьте к нему немного муки, доведя до состояния густой сметаны. Дайте остыть, чтобы руке быть тепло. Добавьте дрожжи и оставьте подниматься.
  2. Отдельно взбейте желтки с сахаром и белки с сахаром. Аккуратно подмешайте все в поднявшуюся опару, добавьте муку, доведя до состояния густой сметаны. Оставьте подниматься.
  3. Растопите масло и добавьте к нему сметану, сок лимона, цедру и ваниль. Добавляйте муку до такого состояния мягкости теста: оно должно стать мягким, пушистым, немного прилипать к рукам. Не забивайте тесто мукой! Вымешивать придется долго, минимум полчаса, т. к. тесто очень сдобное.
  4. Добавьте вымытый изюм, присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере, предварительно добавив в чашу миксера несколько ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если рубить придется ножом, то тоже с мукой.
  5. Поставьте тесто в теплое место. Оно должно увеличиться в 2 раза, это займет от 1 до 1,5 часа.
  6. Формочки смажьте растительным маслом. Сформируйте гладкие комочки и заполните ими формочки на треть. Если формы бумажные, то просто положите комочки на дно.
  7. Выпекать куличи желательно на нижнем поджиге, при температуре не больше 150—160 °C.
  8. Готовые куличи сразу достаньте из металлических формочек. Если куличи высокие, то положите их на пару минут на чистое полотенце, покатайте с боку на бок, чтобы не залежался бочок.
  9. Смажьте горячие куличи глазурью.

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Ингредиенты для глазури:

  • яйца (белки) — 4 шт.
  • сахар — 250 г
  • лимонная кислота — 0,5 ч. л.
  • сахарная пудра — 125 г
  • ванильный сахар — 5 г (1 пакетик)

Приготовление глазури:

  1. Очень важно в приготовлении меренги, как основы глазури, чисто отделить белки от желтков.
  2. Не менее важно, чтобы посуда, в которой будут взбиваться белки, была абсолютно чистой, без остатков воды или жира.
  3. Яичные белки тщательно взбейте в устойчивую пену, постепенно добавляя к ним обычный и ванильный сахар, смешанный с лимонной кислотой.
  4. Сахар и лимонную кислоту начинайте всыпать не сразу, а лишь через время, когда белки уже взобьются в пену, напоминающую мыльную, иначе они будут мазаться.
  5. Когда взбитые с сахаром белки будут хорошо держаться на венчике, не свисая вниз, добавьте к ним сахарную пудру. Аккуратно перемешайте все ложкой.

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Напоследок Татьяна поделилась еще одним лайфхаком: «А еще я ее обмазываю полностью, с головы до ног, чтобы верхушку не объедали!» — рассказала Татьяна Литвинова.

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