Как приготовить вкусную пасху с цукатами рассказал итальянский повар Винченцо Барба. Кроме самого рецепта он поделился также секретным ингредиентом, который обязательно нужно добавить. Чтобы узнать что это – читайте материал.

Главным игредиентом в приготовлении пасхи является хорошее настроение. На самом деле без нее даже тесто может не подняться! Так что если вам грустно или на сердце есть какие-то переживая, то выпекание пасхи лучше отложить. Но если вы счастливы и во всеоружии, чтобы приготовить самую вкусную пасху с цукатами, то читайте наш рецепт от итальянского повара Винченцо Барбы.

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Ингредиенты для пасхи с цукатами:

Тесто:

свежие дрожжи— 35 грамм

сахар — 150 грамм (умеренно сладкий)

мука — 600 грамм

молоко — 200 мл

масло сливочное — 350 грамм

яйца — 5 штук

цукаты — 150 грамм

соль — щепотка

цедра 1 лимона

Глазурь:

яичный белок — 1 штука

сахарная пудра — 125 грамм

Приготовление пасхи с цукатами:

Приготовление теста:

Просейте муку.Не игнорируйте этот момент, потому что так мука насытится воздухом и выпечка станет более воздушной. Натрите цедру лимона. Форму смажьте маслом и притрусите мукой. В миску влейте теплое молоко и положите дрожжи. Всыпьте сахар. Размешайте до растворения дрожжей. Добавьте треть всей муки. Накройте полотенцем (или пищевой пленкой) и поставьте, в теплое место без сквозняков минут на 20. Растопите сливочное масло и влейте его в опару, перемешайте. Добавьте яйца, цедру лимона и цукаты. Тщательно перемешайте. Всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто, оно будет слегка липкое. Переложите тесто в форму, заняв 2\3 ее объема. Накройте полотенцем и дайте постоять с полчаса. Выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке минут 35. Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить из теста сухой. При необходимости закройте верх пергаментом, чтобы кулич не подгорел. Готовый кулич с цукатами слегка остудите в форме и достаньте. Поставьте на решетку, чтобы он полностью остыл.

Приготовление глазури:

Аккуратно отделите в миску яичный белок от желтка, взбейте его в крепкую пену, добавляйте понемногу сахарной пудры, продолжая взбивать. Смажьте белковой глазурью полностью остывший кулич. Вконце украсьте кулич пасхальной посыпкой.

«В детстве бабушка делала такие куличи с огромным количеством разных начинок – с лимоном, апельсином, цукатами, шоколадом… Этих лакомств с нетерпением ждали все дети!» – вспоминает Винченцо Барба.

Попробуйте и вы приготовить такую пасху с цукатами по нашему рецепту. Приятного аппетита!

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