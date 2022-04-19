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Юлия Кушнир с начала войны с командой приготовили более 30 000 порций еды

19.04.2022

Участница и фудпродюсер шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 Юлия Кушнир вместе со своей командой ответственна за все питание ее территориальной общины ― это более 10 населенных пунктов. Кормят бойцов теробороны, спецподразделений ВСУ, а также гражданских людей, которые в этом нуждаются: одиноких стариков, семьи с детьми.

Юлия Кушнир с начала войны с командой готовят для ТрО

Юля с командой начали кормить волонтеров и службы, которые работают в Киевской области с последствиями военных действий на этих территориях. С начала войны они приготовили более 30 000 порций еды, работают без выходных. Малообеспеченным и многодетным семьям нужны молоко, яйца, детские смеси, поэтому они формируют и такие наборы, и раз в неделю люди получают продовольственную помощь. Также группам бойцов, уезжающим на 2—3 дня, нужно собирать сухпайки.

Юлия говорит, что их штаб сталкивается с гуманитарными проблемами. Девушка многое покупает за собственные средства, поэтому есть потребность в хлебцах, тушенках, паштетах, разных намазках, чтобы наши ребята могли это съесть в дороге. Нужны крупы, растительное масло, посуда, чай и кофе.

Вы можете помочь Юлии и ТрО своими пожертвованиями:

4149609007269675

Жигулина Юлия Витальевна

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