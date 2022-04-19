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Юлія Кушнір від початку війни з командою приготували понад 30 000 порцій їжі

19.04.2022

Учасниця і фудпродюсерка шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Юлія Кушнір разом зі своєю командою відповідальна за все харчування її територіальної громади — це понад 10 населених пунктів. Годують бійців тероборони, спецпідрозділів ЗСУ, а також цивільних людей, які цього потребують: самотніх стареньких, родини з дітками. 

Юлія Кушнір від початку війни з командою готують для ТрО

Юля з командою почали годувати волонтерів та служби, які працюють у Київській області з наслідками воєнних дій на цих територіях. З початку війни вони приготували понад 30 000 порцій їжі, працюють без вихідних. Малозабезпеченим і багатодітним родинам потрібні молоко, яйця, дитячі суміші, тому вони формують і такі набори, і раз на тиждень люди отримують харчову допомогу. Також групам бійців, які від’їжджають на 2—3 дні, потрібно збирати сухпайки.

Юлія каже, що зараз їхній штаб стикається з гуманітарними проблемами. Дівчина багато чого купує за власні кошти, тому є потреба в хлібцях, тушкованках, паштетах, різних намазках, щоб наші хлопці могли це з’їсти в дорозі. Потрібні крупи, олія, посуд, чай і кава.

Ви можете допомогти Юлії і ТрО своїми пожертвами:

4149609007269675

Жигуліна Юлія Віталіївна

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