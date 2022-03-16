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Дорога из ада: Костя Лайпаков о выезде из Бучи

16.03.2022

Финалист шоу «МастерШеф. Профессионалы» и шеф-мясник киевского ресторана «Стейкхаус» Константин Лайпаков долгое время во время войны не выходил на связь. Что с ним случилось? Читайте далее в материале. 

«Я никуда не пропал. Все эти дни я и моя семья были в Буче. Без света, газа, воды, интернета, еды, отопления. Мой город бомбили 23 часа в сутки, и от него мало что осталось. Иди нафиг, русский мир…»

Больше по теме: Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

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