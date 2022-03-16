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Дорога з пекла: Костя Лайпаков про виїзд із Бучі

16.03.2022

Фіналіст шоу «МастерШеф. Професіонали» та шеф-м’ясник київського ресторану «Стейкхаус» Костянтин Лайпаков тривалий час протягом війни не виходив на зв’язок. Що з ним сталося? Читайте далі в матеріалі.

 

«Я нікуди не зник. Усі ці дні я та моя сім’я були в Бучі. Без світла, газу, води, інтернету, їжі, опалення. Моє місто бомбили 23 години на добу, і від нього мало що залишилося. Іди нафіг, русскій мір…»

Більше на тему: Чим замінити хліб під час війни: рецепт вівсяного хліба від Євгена Клопотенка

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