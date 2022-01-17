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Вадим Бзежинский (Пава) прокомментировал свое участие в «МастерШеф. Битва сезонов»

17.01.2022

Вадим Бжезинский — победитель 7 сезона «МастерШеф». Перед выходом «Битвы сезонов» Пава прокомментировал свое возвращение на главную кухню страны. 

«“МастерШеф” ― это школа и знания, которые вы не получите нигде и никогда. Даже если результат ― не победа.Ты всё равно запомнишь на всю жизнь эти эмоции, конкурсы, людей, судей, всех, кто причастен к съемочному процессу, неповторимую атмосферу и т.д. Хейтить, осуждать кого-либо из участников ― это неправильно. Каждый чего-то достоин в своей жизни, не обязательно на проекте. Да, все разные. В любом случае, каждый из них рискнул и пошел попробовать себя и свои силы». 

Также Пава объяснил, почему решился на участие в новом сезоне.

«Почему нет? Этот опыт, знания и эмоции на “МастерШеф” неповторимы и несравнимы, это же ведь интересно. Ты в какой-то степени развиваешься и раскрываешь себя по-новому. Да, это не только смех, радость, а и бесконечное волнение, недосып и нервы. Но это того стоит. Я буду очень стараться! Благодаря поддержке моей семьи, друзей и вам я всё-таки попробую. Вы всегда моя мотивация, ценю». 

Напомним, что премьера шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19:00.

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