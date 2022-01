Вадим Бжезинський ― переможець 7 сезону «МастерШеф». Перед виходом «Битви сезонів» Пава прокоментував своє повернення на головну кухню країни.

«“МастерШеф” ― це школа та знання, які ви не отримаєте ніде і ніколи. Навіть якщо результат ― не перемога. Ти все одно запам’ятаєш на все життя ці емоції, конкурси, людей, суддів, усіх, хто причетний до знімального процесу, неповторну атмосферу тощо. Хейтити, осуджувати когось із учасників ― це неправильно. Кожен чогось вартий у своєму житті, не обов’язково на проєкті».

Також Пава пояснив, чому наважився на участь у новому сезоні.

«Чому ні? Цей досвід, знання та емоції на “МастерШеф” неповторні і незрівнянні, адже це цікаво. Ти в якійсь мірі розвиваєшся і розкриваєш себе по-новому. Так, це не тільки сміх, радість, а й нескінченне хвилювання, недосипання і нерви. Але це того варте. Я буду дуже старатися! Завдяки підтримці моєї родини, друзів і вам я все-таки спробую. Ви завжди моя мотивація, ціную».

Нагадаємо, що прем’єра шоу «МастерШеф. Битва сезонів» в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 року о 19:00.

