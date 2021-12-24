Влад Якимец на проекте «МастерШеф» едва ли не чаще всех становился капитаном в самых разных конкурсах. Раньше финалист только мечтал стать профессиональным поваром, а уже сейчас делает конкретные шаги на пути к своей мечте. Чем именно теперь занимается Влад Якимец? Читайте интервью с финалистом легендарного шоу!

Какие эмоции после финала? Вы думали, что дойдете так далеко?

На самом деле, мысли на суперфинале у меня были смешаны, но я очень много думал о результате. Конечно, когда я только пошел на кастинг шоу, у меня была мечта дойти до суперфинала и стать победителем. Поэтому я не знал, что могу пройти так далеко, но я этого очень сильно хотел. По ночам на проекте я не спал, работал, учился.

Какой конкурс на «МастерШефе» был ваш любимый?

Когда мы зарабатывали шефы, готовя в микроволновках, на мангалах и т. д. В тот момент меня словно переключило на режим хищника, и я понял, что нужно брать себя в руки и выигрывать это шоу. Именно этот конкурс дал мне толчок и силы идти дальше и показывать больше мощности. Именно после него я открылся как хороший повар для самого себя и всей страны.

Хотите ли вы принять участие в «МастерШеф.Профессионалы»?

Конечно! Я об этом очень мечтаю! Мне не нужны годы, чтобы набираться опыта. Я уже готов идти на «МастерШеф.Профессионалы» и на этот раз выиграть. Я считаю, что я максимально готов к этому. Да, там могут быть опытные шефы, но у меня так снесло голову после шоу, что я постоянно работаю и думаю о кулинарии. Я теперь готов творить и по-настоящему удивлять людей.

Как изменилась ваша жизнь после шоу?

Жизнь изменилась кардинально, хотя я остаюсь таким же человеком, каким и был. Был момент, когда в маршрутке сидела мама с дочерью, они мне улыбались и передавали поздравления. Также люди подходили просто сфотографироваться на улице, просили автограф. Все друзья и знакомые за меня переживали и поддерживали, все радуются моим успехам. Сейчас я со знакомыми открываем винный клуб в Киеве, в котором я занимаюсь едой и кухней в целом. Мы будем готовить современную украинскую кухню, и каждые три недели у нас будет меняться меню (вместе с изменением сезонных ингредиентов). Хотим, чтобы люди ели вкусные и свежие блюда из сезонных продуктов. Также у нас будет много мясных, рыбных блюд и вдоволь вкусного сыра.

Планируете ли вы реализовывать свою давнюю мечту ― передвижной фургончик с едой? Если да, то когда именно?

Конечно, я буду воплощать эту мечту в жизнь! Но к этому нужно идти поэтапно. Для того чтобы был фургончик, мне нужно было выиграть для начала шоу, чтобы был капитал… Но сейчас я работаю над собой, развиваюсь как профессионал и в дальнейшем точно это сделаю. Это моя мечта, к которой я постепенно иду.

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