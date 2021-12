Влад Якимець на проєкті «МастерШеф» ледь не найчастіше ставав капітаном у найрізноманітніших конкурсах. Раніше фіналіст тільки мріяв стати професійним кухарем, а вже зараз робить конкретні кроки на шляху до своєї мрії. Чим саме тепер займається Влад Якимець? Читайте інтерв’ю з фіналістом легендарного шоу просто зараз!

Які емоції після фіналу? Ви думали, що дійдете так далеко?

Насправді, думки на суперфіналі в мене були змішані, але я дуже багато думав про результат. Звичайно, коли я тільки пішов на кастинг шоу, у мене була мрія дійти до суперфіналу і стати переможцем. Тому я не знав, що я можу пройти так далеко, але я цього дуже сильно хотів. Ночами на проєкті я не спав, працював, учився.

Який конкурс на «МастерШефі» був ваш улюблений?

Коли ми заробляли «шефи», готуючи в мікрохвильовках, на мангалах тощо. У той момент мене ніби перемкнуло на режим хижака, і я зрозумів, що треба брати себе в руки і вигравати це шоу. Саме цей конкурс дав мені поштовх і сили йти далі і показувати ще більше потужності. Саме після нього я відкрився як хороший кухар для самого себе і для всієї країни.

Чи хотіли б ви взяти участь у «МастерШеф.Професіонали»?

Звичайно! Я про це дуже мрію! Мені не потрібні роки, щоб набиратися досвіду. Я вже готовий іти на «МастерШеф. Професіонали» й цього разу виграти. Я вважаю, що я максимально до цього готовий. Так, там можуть бути досвідчені шефи, але в мене так знесло голову після шоу, що я постійно працюю і думаю про кулінарію. Я тепер готовий творити і по-справжньому дивувати людей.

Як змінилося ваше життя після шоу?

Життя змінилося кардинально, хоча я залишаюся такою самою людиною, якою й був. Був момент, коли в маршрутці сиділа мама з донькою, вони мені усміхалися та передавали вітання. Також люди підходили просто фотографуватися на вулицях, просили автограф. Усі друзі та знайомі за мене переживали та підтримували, всі радіють моїм успіхам. Зараз я зі знайомими відкриваємо винний клуб у Києві, в якому я займаюся їжею та кухнею загалом. Ми будемо готувати сучасну українську кухню, і що три тижні в нас буде змінюватися меню (разом зі зміною сезонних інгредієнтів). Хочемо, щоб люди їли смачні та свіжі страви з сезонних продуктів. Також у нас буде багато м’ясних, рибних страв і вдосталь смачного сиру.

Чи плануєте ви реалізовувати свою давню мрію ― пересувний фургончик з їжею? Якщо так, то коли саме?

Звичайно, я буду втілювати цю мрію в життя! Але до цього треба йти поетапно. Для того, аби був фургончик, мені потрібно було виграти для початку шоу, аби був капітал… Але зараз я працюю над собою, розвиваюся як професіонал і в подальшому точно це зроблю. Це моя мрія, до якої я поступово йду.

