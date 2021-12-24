Светлану Ткаченко можно назвать рекордсменкой по количеству черных фартуков проекта «МастерШеф». Во время съемок шоу женщина постоянно доказывала на черных конкурсах то, что ее место ― именно в финале. 18 лет подряд Светлана работала на железной дороге. Но чем она занимается после финала легендарного шоу? Читайте интервью со Светланой Ткаченко прямо сейчас!

С первых дней вы часто участвовали в конкурсе «черных». Однако именно вы дошли до финала шоу. Что думаете по этому поводу?

Спасибо участникам, которые голосовали против меня, каждый раз отправляя в «черные». Я на своем месте. И пройденное количество «черных» доказывает только то, что я успешно справлялась с любой поставленной задачей, соответственно, я могу сказать, что мое место в финале заслужено.

Каким был ваш любимый конкурс на проекте?

На шоу было много интересных конкурсов, спасибо сценаристам и продюсерам за креатив! Среди моих любимых были конкурсы, где нужно было готовить из остатков еды, полуфабрикатов, или использовать монопродукт, или придумать новое из готового блюда.

Хотели бы вы попробовать свои силы на «МастерШеф.Профессионалы»?

Вы знаете, я адекватно оцениваю свои силы и знания и думаю, что до профессионала мне еще очень далеко. А вот хотела бы я перепроверить себя еще раз, то да, хотела бы!

Что для вас «МастерШеф»?

Для меня эта целая жизнь, полная вдохновения, достижений и невероятных эмоций!

Как изменилась ваша жизнь после шоу?

Еще до участия в проекте я планировала уехать в страну с теплым климатом, морем и солнцем. После финала я смогла осуществить еще одну мечту и теперь живу на юге Греции. Знакомлюсь не только с достопримечательностями, но и с местной кухней и ее богатыми вкусовыми наполнениями. Кому не хватает тепла и солнца, приезжайте в гости!

Как отреагировали родные и друзья, когда узнали, что вы дошли до финала?

Родные, близкие и друзья были со мной на связи 24/7, они моя поддержка и вдохновение, поэтому с такой командой я не могла не дойти до финала. И, конечно, их реакция была наполнена радостью и гордостью.

Ваши планы на будущее связаны с кулинарией (открытие собственного заведения, бизнес, связанный с едой, и т. п.)?

Кулинария навсегда в моем сердце, поэтому мы неразделимы. Да, я продолжаю работать в этом направлении, уже в январе готова предложить желающим отдых у моря с авторской кухней.

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