Світлану Ткаченко можна назвати рекордсменкою за кількістю чорних фартухів проєкту «МастерШеф». Під час знімань шоу жінка постійно доводила на конкурсі чорних те, що її місце ― саме у фіналі. 18 років поспіль Світлана працювала на залізниці. Але чим вона займається після фіналу легендарного шоу? Читайте інтерв’ю зі Світланою Ткаченко просто зараз!

З перших днів ви часто брали участь у конкурсі «чорних». Проте саме ви дійшли до фіналу шоу. Що думаєте з цього приводу?

Спасибі учасникам, які голосували проти мене, щоразу відправляючи в «чорні». Я на своєму місці. І пройдена кількість «чорних» доводить лише те, що я успішно справлялася з будь-яким поставленим завданням, відповідно, я можу сказати, що моє місце у фіналі заслужене.

Яким був ваш улюблений конкурс на проєкті?

На шоу було багато цікавих конкурсів, дякую сценаристам і продюсерам за креатив! Серед моїх улюблених були конкурси, де треба було готувати із залишків їжі, напівфабрикатів, або використовувати монопродукт, або придумати нове з готової страви.

Чи хотіли б ви спробувати свої сили на «МастерШеф.Професіонали»?

Ви знаєте, я адекватно оцінюю свої сили та знання і думаю, що до професіонала мені ще дуже далеко. А ось чи хотіла б я перевірити себе ще раз, то так, хотіла б!

Що для вас «МастерШеф»?

Для мене це ціле життя, повне натхнення, досягнень і неймовірних емоцій!

Як змінилося ваше життя після шоу?

Ще до участі в проєкті я планувала виїхати в країну з теплим кліматом, морем і сонцем. Після фіналу я змогла здійснити ще одну мрію і тепер живу на півдні Греції. Знайомлюся не лише з визначними пам’ятками, а й з місцевою кухнею та її багатими смаковими наповненнями. Кому не вистачає тепла та сонця, приїжджайте в гості!

Як відреагували рідні та друзі, коли дізналися, що ви дійшли до фіналу?

Рідні, близькі та друзі були зі мною на зв’язку 24/7, вони моя підтримка та натхнення, тому з такою командою я не могла не дійти до фіналу. І звичайно, їхня реакція була наповнена радістю та гордістю.

Ваші плани на майбутнє пов’язані з кулінарією (відкриття власного закладу, бізнес, пов’язаний з їжею, тощо)?

Кулінарія назавжди в моєму серці, тому ми нероздільні. Так, я продовжую працювати в цьому напрямку, уже в січні готова запропонувати охочим відпочинок біля моря з авторською кухнею.

