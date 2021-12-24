Ещё недавно талантливый Богдан Шинкарёв профессионально играл в покер и путешествовал по миру. Но его жизнь кардинально изменилась после победы в лучшем кулинарном шоу страны «МастерШеф». Чем Богдан живет теперь? И каковы планы у победителя на будущее? Читайте прямо сейчас!

Что вам говорили родные, когда узнали, что вы стали победителем «МастерШеф»? Думали ли вы, что дойдете до финала?

Честно признаюсь, что родственники не знали о том, что я победил, пока шло шоу. Мне кажется, что так интереснее, да и нельзя было рассказывать по контракту. Но никто в это не верил, потому что вряд ли кто-то из моих друзей или знакомых, родственников думал: «А, вот он поехал, он должен здесь победить!». Ты будто вообще не думаешь об этом. Даже если кто-то из моих знакомых попал в какое-нибудь шоу, ты думаешь: «Ну, круто, что поехал, а выигрывать будут какие-то другие люди» (Смеется. ― Прим. ред.). Точно так же и у меня. По поводу того, думал ли я, что дойду до конца… Я думал, что было бы круто увидеть Олю, Эктора и Владимира вживую, ― и это уже для меня было круто! Попасть на кастинг было бы хорошим результатом. Уже потом, когда ты доходишь до этой цели, когда ты их видишь, когда проходишь в 100, 50, 20 лучших поваров-любителей, с каждым днем ​​твои цели растут. Я не из тех людей, которые пришли на «МастерШеф» и сразу говорят: «Я выиграю это шоу!». Нет. Моя цель была не вылететь завтра и сделать все для этого. Каждый день я учился, читал и думал о кулинарии. Когда Владимир Ярославский где-то после того, как нам выдали кители, спросил, готовы ли у нас финальные меню, у меня вообще оно было не готово, потому что все мое свободное время шло на то, чтобы научиться и показать свои скилы в следующем конкурсе. Когда подошел момент суперфинала и мы боролись за проход в него, тогда да, я уже конкретно завелся!

Какой конкурс на «МастерШефе» был вашим любимым?

Наверное, те, в которых я выиграл (улыбается. ― Прим. ред.). В мою тройку любимых вошли: конкурс, где выбирали лидеров и мы бегали в коронах; конкурс, где нужно было создать свой ресторан, и конкурс, где нам дали фишки и мы распределили места, кто из нас сильнейший участник. Хотя мне тоже очень понравились практически все конкурсы в кителях, на эрудицию. Я точно могу назвать два неполюбившихся: с архитектурой и с украинской литературой.

Хотели бы вы прийти на «МастерШеф. Профессионалы»?

Я хотел бы прийти точно. Пусть они меня накормят, а я просто оценю блюда. Это мое любимое занятие (смеется. ― Прим. ред.). А если серьезно, то, конечно, хотел бы, но не сейчас. Пока я себя не считаю профессионалом. Мне очень радостно за то, что стал лучшим кулинаром-любителем Украины в этом году, но все еще пока любителем. Возможно, я могу конкурировать с профессиональными поварами, но на среднем уровне. Все-таки на «МастерШеф. Профессионалы» приходят мастера, лучшие из лучших, амбициозные участники, и с ними все-таки мне соперничать рано. Сначала нужно набраться опыта и знаний, которые сделают меня профессионалом своего дела, и как минимум набраться опыта работы на кухне, посмотреть, как все это работает. На все это нужно время, и думаю, сейчас бежать в следующий сезон не стоит, а стоит заняться другими вещами. Но когда-нибудь ― почему бы и нет? Вернуться на кухню «МастерШеф» всегда радостное событие!

Что для вас «МастерШеф»?

Прежде всего, для меня «МастерШеф» ― это соревнование. Так сложилось, что в жизни я люблю соперничество. Когда-то я играл в КВН, покер, теперь «МастерШеф». Мне нравится соперничать с другими людьми, нравится побеждать. Это одно из самых приятных ощущений. Поэтому мне очень тяжело даются поражения, которых тоже было много в моей жизни. На «МастерШефе» мы каждый день боролись за звание лучшего повара-любителя. И я решил, что на страхе и камерах я вообще не буду фокусировать внимание, а сконцентрируюсь на главном. Для меня «МастерШеф» отличается от других развлекательных шоу. Ведь оно действительно о кулинарии, борьбе и знаниях. Поэтому я горжусь тем, что стал победителем. Здесь ты не просто пришел поучаствовать и поторговать лицом, здесь ты показываешь свои умения, навыки и знания. Мне вообще кажется, что за такими шоу ― будущее.

Как изменилась ваша жизнь после шоу?

Сразу после финала я отдыхал, потому что и морально и физически я был полностью истощен. Это была настоящая игра на выживание! Думаю, что более сложных 2―3 месяцев жизни у меня еще не было! Все эти недели я вместе со зрителями смотрел шоу, отдыхал. Пока вся моя жизнь крутится вокруг «МастерШефа». Меня узнают люди, с родственниками мы говорим о съемках шоу, с женой, друзьями и т. д.

Думаете ли вы над тем, чтобы открыть собственное заведение?

Знаете, любой парень мечтает создать свою рок-группу и открыть бар! Я пошел немного дальше, хочу открыть свой ресторан. Но, конечно, нужно смотреть реально на вещи: это очень дорого. Я абсолютно адекватный человек и понимаю, что это очень большие деньги. Плюс, в условиях коронавируса нужно понимать, что это очень рискованная затея. Здесь не все решает просто вкусная еда. Здесь нужно подойти с экономической точки зрения, с точки зрения бизнеса, проконсультироваться с большим количеством умных людей и подумать. Если думать о более реальных вещах, то я хотел бы открыть свою доставку пищи и посмотреть, насколько хорошо заходит та еда, которую я готовлю и придумал. Если все будет хорошо, то буду думать о полноценном заведении. Возможно, мечты о собственном заведении когда-нибудь станут более реальными целями.

Покер или кулинария?

Я точно буду развиваться в кулинарии. Но если выбирать между покером и кулинарией, то я за то, чтобы покер перерос в кулинарную карьеру, но плавно. На данный момент бросать покер я не хочу, потому что это все еще моя основная работа. Мне нужно кормить семью, платить по счетам, а кулинария пока не приносит мне никаких заработков. Но если будет выходить, если все мои мысли и желания будут реализовываться и людям понравится то, что я делаю, ― почему бы и нет? Покер ― это не работа на всю жизнь. И если кулинария станет именно тем основным делом и у меня все будет получаться, то я буду только за. Но это большой вызов, и надеюсь, у меня получится его принять!

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