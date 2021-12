Зовсім нещодавно талановитий Богдан Шинкарьов професійно грав у покер і подорожував по світу. Проте його життя кардинально змінилося після перемоги в найкращому кулінарному шоу країни «МастерШеф». Чим Богдан живе тепер? І які плани в переможця на майбутнє? Читайте просто зараз!

Що казали рідні, коли дізналися, що ви стали переможцем «МастерШеф»? Чи думали ви, що дійдете до самісінького фіналу?

Чесно зізнаюся, що родичі не знали про те, що я переміг, поки йшло шоу. Мені здається, що так цікавіше, ну і не можна було розповідати за контрактом. Але ніхто в це не вірив, бо навряд хтось із моїх друзів або знайомих, родичів думав: «А, ось він поїхав, він повинен тут перемогти!». Ти ніби взагалі не думаєш про таке. Навіть якщо хтось із моїх знайомих потрапив якесь шоу, ти думаєш: «Ну, круто, що поїхав, а вигравати будуть якісь інші люди» (Сміється. ― Прим. ред.). Точно так само і в мене. Щодо того, чи думав я, що дійду до кінця, то я думав, що було б круто побачити Олю, Ектора і Володимира вживу, ― і це вже для мене було круто! Потрапити на кастинг було б хорошим результатом. Уже потім, коли ти доходиш до цієї цілі, коли ти їх бачиш, коли проходиш в 100, 50, 20 кращих кухарів-аматорів, з кожним днем твої цілі зростають. Я не з тих людей, які прийшли на «МастерШеф» і одразу кажуть: «Я виграю це шоу!». Ні. Моя ціль була не вилетіти завтра і зробити все для цього. Щодня я вчився, читав і думав про кулінарію. Коли Володимир Ярославський десь після того, як нам видали кітелі, спитав, чи готові в нас фінальні меню, у мене взагалі воно було не готове, тому що весь мій вільний час ішов на те, аби навчитися і показати свої скіли в наступному конкурсі. Коли підійшов момент суперфіналу і ми боролися за прохід до нього, тоді так, я вже конкретно завівся!

Який конкурс на «МастерШефі» був ваш улюблений?

Напевно ті, в яких я виграв (Усміхається. ― Прим. ред.). У мою трійку улюблених увійшли: конкурс, де вибирали лідерів і ми бігали в коронах; конкурс, де треба було створити свій ресторан, і конкурс, де нам дали фішки і ми розподілили місця, хто з нас сильніший учасник. Хоча мені теж дуже сподобалися майже всі конкурси в кітелях, на ерудицію. Я точно можу назвати два тих, які не полюбилися: з архітектурою і з українською літературою.

Чи хотіли б ви прийти на «МастерШеф. Професіонали»?

Я хотів би прийти точно. Нехай вони мене нагодують, а я просто оціню страви. Це моє улюблене заняття (сміється. ― Прим. ред.). А якщо серйозно, то, звичайно, хотів би, але не зараз. Поки я себе не вважаю професіоналом. Мені дуже радісно за те, що я став найкращим аматором України цього року, але все ще поки аматором. Можливо, я й можу конкурувати з професійними кухарями, але на середньому рівні. Все-таки на «МастерШеф. Професіонали» приходять майстри, найкращі з кращих, амбіційні учасники, і з ними все-таки мені змагатися рано. Спочатку треба набратися досвіду та знань, які зроблять мене професіоналом своєї справи, і як мінімум набратися досвіду роботи на кухні, подивитися, як усе це працює. На все це потрібен час, і думаю, зараз бігти в наступний сезон не варто, а варто зайнятися іншими речами. Та коли-небудь ― чому б і ні? Повернутися на кухню «МастерШеф» ― завжди радісна подія!

Що для вас «МастерШеф»?

Перш за все, для мене «МастерШеф» ― це змагання. Так склалося, що в житті я люблю суперництво. Колись я грав у КВК, покер, тепер «МастерШеф». Мені подобається змагатися з іншими людьми, подобається перемагати. Це одне з найприємніших відчуттів. Тому мені дуже важко даються поразки, яких теж було багато в моєму житті. На «МастерШефі» ми щодня боролися за звання найкращого кухаря-аматора. І я вирішив, що на страху і камерах я взагалі не буду фокусувати увагу, а сконцентруюся на головному. Для мене «МастерШеф» відрізняється від інших розважальних шоу. Адже воно справді про кулінарію, боротьбу і знання. Тому я пишаюся тим, що я став переможцем. Тут ти не просто прийшов узяти участь і поторгувати обличчям, тут ти показуєш свої вміння, навички і знання. Мені взагалі здається, що за такими шоу ― майбутнє.

Як змінилося ваше життя після шоу?

Одразу після фіналу я відпочивав, тому що і морально, і фізично я був повністю виснажений. Це була справжня гра на виживання! Думаю, що складніших 2―3 місяців життя в мене ще не було! Усі ці тижні я разом з глядачами дивився шоу, відпочивав. Поки що все моє життя крутиться навколо «МастерШефа». Мене впізнають люди, з родичами ми говоримо про зйомки шоу, з дружиною, друзями і т.д.

Чи думаєте ви про те, щоб відкрити власний заклад?

Знаєте, будь-який хлопець мріє створити свій рок-гурт і відкрити бар! Я пішов трішки далі, хочу відкрити свій ресторан. Та, звичайно, треба дивитися реально на речі: це дуже дорого. Я абсолютно адекватна людина і розумію, що це дуже великі гроші. Плюс, в умовах коронавірусу потрібно розуміти, що це дуже ризикована затія. Тут не все вирішує просто смачна їжа. Тут треба підійти з економічної точки зору, з точки зору бізнесу, проконсультуватися з великою кількістю розумних людей і подумати. Якщо думати про реальніші речі, то я хотів би відкрити свою доставку їжі і подивитися, наскільки добре заходить та їжа, яку я готую і придумав. Якщо все буде добре, то думатиму про повноцінний заклад. Можливо, мрії про власний заклад колись стануть більш реальними цілями.

Покер чи кулінарія?

Я точно буду розвиватися в кулінарії. Але якщо обирати між покером і кулінарією, то я за те, щоб покер переріс у кулінарну кар’єру, але плавно. На цей момент кидати покер я не хочу, бо це все ще моя основна робота. Мені треба годувати сім’ю, сплачувати рахунки, а кулінарія поки не приносить мені заробітків. Але якщо вдаватиметься, якщо всі мої думки і бажання будуть реалізовуватися і людям сподобається те, що я роблю, то чому б і ні? Покер ― це не робота на все життя. І якщо кулінарія стане саме тією основною справою і в мене все виходитиме, то я буду тільки за. Але це великий виклик, і сподіваюсь, у мене вийде його прийняти!

