В эту субботу, 23 октября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 10 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Шаг за шагом они постигают новые знания и навыки, а также тренируют командный дух. Но справятся ли участники с заданиями, когда каждый ― сам за себя? А также хорошо ли они знают кулинарную классику? Под каждой коробкой на поверхностях аматоров будет ждать набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо разгадать его и приготовить. Но, само собой, есть «но». У каждого будет один лишний ингредиент, а одного, наоборот, будет не хватать. Им необходимо найти его в продуктах своих коллег, а им – отдать лишний. Справятся ли участники с непростой задачей? Смотрите в эфире!

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