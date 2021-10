Цієї суботи, 23 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в 10 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Кращі кулінари-аматори 11 сезону шоу «МастерШеф» продовжують боротися за перемогу. Крок за кроком вони осягають нові знання і навички, а також тренують командний дух. Та чи впораються учасники із завданнями, коли кожен ― сам за себе? А також чи добре вони знають кулінарну класику? Під кожною коробкою на поверхнях аматорів чекатиме набір продуктів для однієї відомої класичної страви. Їм необхідно розгадати її і приготувати. Проте, звісно, є «але». У кожного буде один зайвий інгредієнт, а одного, навпаки, не вистачатиме. Їм необхідно знайти його в продуктах своїх колег, а їм ― віддати зайвий. Чи впораються учасники з непростим завданням? Дивіться в ефірі!

