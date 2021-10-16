С первых минут в 8 и 9 выпусках «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 8 и 9 выпусках, уже сейчас.

В 8 выпуске в конкурсе черных состязались Дима, Даша, Саша и Таня. Перед участниками было 10 коробок, под которыми ― продуктовые корзины для приготовления различных блюд. Их задача ― выбороть как можно больше продуктов и приготовить большее количество хороших блюд. По очереди каждый участник заменял один из ингредиентов на свой выбор, но при этом нужно было сохранить основные свойства блюда. Таня Ильина приготовила наименьшее количество блюд, поэтому покинула проект в 8 выпуске.

В начале девятой недели Андрей Кадай покинул шоу из-за проблем со спиной. В конкурсе черных в 9 выпуске соревновались Максим, Алиса, Виталина и Михаил. Они получили задание приготовить блюдо, которое сделает фурор на кухне проекта. Продуктовая и девайсная были закрыты. Участники выбирали сами и то, и другое. За классный девайс нужно было платить совсем не классным продуктом. Например, если участник выбирал условный нож для пиццы вместо крутого шефского ножа, то получал хорошее мясо. Выбирали продукты аматоры по очереди. Хуже всего с этой задачей справилась Виталина Мкртчян. Именно поэтому она покинула проект в 9 выпуске.

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