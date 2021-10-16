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Хто залишив «МастерШеф»-11 у 8 і 9 випусках від 16.10.2021?

16.10.2021

З перших хвилин у 8 і 9 випусках «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Але не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хтозалишив «МастерШеф»-11 у 8 і 9 випусках, уже зараз.

У 8 випуску в конкурсі чорних змагалися Діма, Даша, Саша і Таня. Перед учасниками було 10 коробок, під якими ― продуктові корзини для приготування різних страв. Завдання ― вибороти якомога більше продуктів і приготувати більшу кількість хороших страв. По черзі кожен учасник замінював один з інгредієнтів на свій розсуд, однак при цьому треба було зберегти основні властивості страви. Таня Ільїна приготувала найменшу кількість  страв, саме тому у 8 випуску залишила проєкт. 

На початку дев’ятого тижня Андрій Кадай залишив шоу через проблеми зі спиною. У конкурсі чорних у 9 випуску змагалися Максим, Аліса, Віталіна і Михайло. Вони отримали завдання приготувати страву, яка здійме фурор на кухні проєкту. Продуктова і девайсна були зачинені. Учасники обирали самі і те, й інше. За класний девайс доводилося платити геть не класним продуктом. Наприклад, якщо учасник обирав умовний ніж для піци замість крутого шефського ножа, то отримував хороше мясо. Обирали продукти аматори по черзі. Найгірше з цим завданням упоралася Віталіна Мкртчян. Саме тому вона залишила проєкт у 9 випуску.

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