Владимир Ярославский назвал лучших шефов, у которых можно поучиться

Судья самого масштабного кулинарного шоу страны «МастерШеф» Владимир Ярославский, как никто другой, знает, у кого можно поучиться начинающим кулинарам. Но кто именно входит в его золотой список лучших шеф-поваров? Читайте прямо сейчас!

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«Самое главное, как мне кажется, знания! У меня часто спрашивают, где учиться и у кого. Для меня первые, кто приходят в голову, — это те, за кем я давно уже слежу, и самые известные: Heston Blumenthal, Tomas Keller, Tom Aikens, Grant Achats,

Rene Redzepi. И много ещё много других. Тот же самый Ferran Adria из школ Gambero Rosso, IFSE, Alan Ducas, Institut Paul Bocuse. Есть много ещё… Вот Баскский кулинарный центр очень люблю!»

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