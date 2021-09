Володимир Ярославський назвав найкращих шефів, у яких можна повчитися

Суддя наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф» Володимир Ярославський, як ніхто інший, знає, у кого можна повчитися кулінарам-початківцям. Але хто саме входить у його золотий список найкращих шеф-кухарів? Читайте просто зараз!

Більше на тему: Що повинно бути в щоденному раціоні чоловіка: поради від Володимира Ярославського

Більше на тему: Бальзамічний оцет: про властивості розповів Володимир Ярославський

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.