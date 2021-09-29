Володимир Ярославський назвав найкращих шефів, у яких можна повчитися

Суддя наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф» Володимир Ярославський, як ніхто інший, знає, у кого можна повчитися кулінарам-початківцям. Але хто саме входить у його золотий список найкращих шеф-кухарів? Читайте просто зараз!

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«Найголовніше, на мою думку, знання! У мене часто запитують, де вчитися і в кого. Для мене перші, хто спадає на думку, ― це ті, за ким я давно вже стежу, і найвідоміші: Heston Blumenthal, Tomas Keller, Tom Aikens, Grant Achats,

Rene Redzepi. І багато ще багато інших. Той же самий Ferran Adria зі шкіл Gambero Rosso, IFSE, Alan Ducas, Institut Paul Bocuse. Є багато ще… Ось Баскський кулінарний центр дуже люблю!»

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