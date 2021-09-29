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Володимир Ярославський назвав найкращих шефів, у яких можна повчитися

29.09.2021

Суддя наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф» Володимир Ярославський, як ніхто інший, знає, у кого можна повчитися кулінарам-початківцям. Але хто саме входить у його золотий список найкращих шеф-кухарів? Читайте просто зараз!

владимир ярославский

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«Найголовніше, на мою думку, знання! У мене часто запитують, де вчитися і в кого. Для мене перші, хто спадає на думку, ― це ті, за ким я давно вже стежу, і найвідоміші:

  • Heston Blumenthal,
  • Tomas Keller,
  • Tom Aikens,
  • Grant Achats,
  • Rene Redzepi.

І багато ще багато інших. Той же самий Ferran Adria зі шкіл Gambero Rosso, IFSE, Alan Ducas, Institut Paul Bocuse. Є багато ще… Ось Баскський кулінарний центр дуже люблю!»

 

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Самое главное, как мне кажется, знания! У меня часто спрашивают где учиться, у кого Для меня, первые кто приходят в голову это те, за кем я давно уже слежу и самые известные: Heston Blumenthal Tomas Keller Tom Aikens Grant Achats Rene Redzepi А есть и не такие модные, но крутые : @fullproofbaking @alanhigginschef @bjornfrantzen @chefdanielwatkins @cedricgrolet @mrniland @kristianbaumann @jorisbijdendijk @chef_louisrobinson @jenniferlatham И много ещё много других Да тот же самый Ferran Adria. Из школ Gambero Rosso , IFSE, Alan Ducas, Institut Paul Bocuse. Есть много ещё…. вот Басский Кулинарный центр очень люблю …. Поделитесь в комментариями теми, за кем вы следите из других стран следите, читайте, готовьте , учитесь !!! #luckyvova #life #chef #work

Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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