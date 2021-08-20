В субботу, 21 августа, в 21:00 на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск «МастерШеф. Селебрити». В борьбе сойдутся те, кто обычно по жизни шагают рука об руку, а именно супружеские пары нашего медиапространства. Им придется соревноваться друг с другом на знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY». В 12 выпуске мы узнаем, кто в их семьях ответственный за романтические ужины и праздничные обеды.

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На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» самые известные звездные пары страны станут у плиты, чтобы выяснить — кто же из них лучше готовит. Команда девушек — Ксения Мишина, Кристина Решетник и Лилиана Яма — на кухне чувствует себя, как рыба в воде. Они уверены, что через свою вкусную еду могут передать любовь и заботу. А вот команда Александра Эллерта, Григория Решетника и Влада Ямы — специалисты в своем любимом занятии на кухне — поедании всего, что приготовили их женщины. Гратен, микрогрин, фенхель… Какие еще слова звездные мужчины услышат впервые и смогут ли раскрыть свой кулинарный талант?

Video: «МастерШеф. CELEBRITY» выпуск 12: звездные пары будут выяснять, кто главный на кухне В 12 выпуске Мастер Шеф Селебрити в борьбе сойдутся супружеские пары медиапространства. Им придется соревноваться друг с другом на знаменитой кухне Мастер Шеф CELEBRITY в 12 выпуске от 21.08.2021

Смотрите 12 выпуск «МастерШеф. Селебрити» уже в эту субботу, 21 августа, в 21:00 на телеканале СТБ!

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