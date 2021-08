У суботу, 21 серпня, о 21:00 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск «МастерШеф. Селебріті». У боротьбі зійдуться ті, хто зазвичай по життю крокують пліч-о-пліч, а саме подружні пари нашого медіапростору. Їм доведеться змагатися одне з одним на славнозвісній кухні «МастерШеф. CELEBRITY». У 12 випуску ми дізнаємося, хто в їхніх сім’ях відповідальний за романтичні вечері і святкові обіди.

На кухні «МастерШеф. CELEBRITY» найвідоміші зіркові пари країни стануть біля плити, щоб з’ясувати, хто ж із них краще готує. Команда дівчат – Ксенія Мішина, Христина Решетник та Ліліана Яма – на кухні почувається, як риба у воді. Вони впевнені, що через свою смачну їжу можуть передати любов і турботу. А ось команда Олександра Еллерта, Григорія Решетника та Влада Ями – фахівці у своєму улюбленому занятті на кухні – поїданні всього, що приготували їхні жінки. Гратен, мікрогрін, фенхель… Які ще слова зіркові чоловіки почують вперше і чи зможуть розкрити свій кулінарний талант?

Дивіться 12 випуск «МастерШеф. Селебріті» вже цієї суботи, 21 серпня, о 21:00 на телеканалі СТБ!

