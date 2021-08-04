Яйца Бенедикт на английском маффине с лососем, спаржей и соусом голландез: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
04.08.2021
Какой идеальный завтрак для идеального утра? Яйца Бенедикт на английском маффине с лососем, спаржей и соусом голландез. Это вкусное блюдо ассоциируется с отпуском и солнцем, влюбленностью и летом! Готовые английские маффины можно хранить в морозилке и разогревать в тостере когда заблагорассудится. Этот замечательный рецепт нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты для маффинов:
- сухие дрожжи — 2 ¼ ч. Л.
- сахар — 1 ст. л.
- сыворотка — 250 мл (или теплое молоко с 1 ч. л. Лимонного фреша)
- сливочное масло комнатной температуры — 100 г
- растительное масло — 2 ст. л.
- соль — 2 ч. л.
- мука разделенная — 450 г и еще немного сверху
- масло для смазывания
- кукурузная крупа
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи с сахаром и 200 мл теплой воды. Дайте пройти реакции до образования пены (около 5 мин.). В миксере в смесь дрожжей добавьте сыворотку (или молоко с лимонным соком), сливочное масло, растительное масло, соль и муку и взбивайте все вместе насадкой крюк на низкой скорости несколько минут (пока тесто не будет отходить от стенок). Затем на средней скорости еще 5 мин. Тесто должно получиться достаточно влажное.
- Смажьте маслом миску и выложите тесто, накройте пленкой, тоже смазанной маслом, и поставьте в холодильник на ночь.
- Присыпьте тщательно кукурузной крупой два противня с пергаментом. Смажьте маслом рабочую поверхность и разделите тесто на 12 равных частей (каждая примерно 85 г). Каждый кусочек заверните внутрь с четырех сторон и перенесите в теплый противень на пергамент.
- Присыпьте будущие маффины кукурузной крупой, закройте пленкой, смазанной маслом, и оставьте при комнатной температуре на 1 час, чтобы они выросли вдвое.
- Обжарьте каждый маффин 5—7 мин. с обеих сторон до золотистого цвета (осторожно переворачивайте двумя лопатками, посыпьте немного кукурузной крупой другую сторону). Выложите на теплый противень и выпекайте в духовке при 175 ° C 5—10 мин., пока края маффинов станут сухими, но центр — не сухой.
- Выложите на решетку на 30 мин. остыть (здесь можно заморозить, а перед подачей отправить маффин в тостер на 2—3 мин.).
Ингредиенты для соуса голландез:
- желток — 3 шт.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль и перец по вкусу
- растопленное сливочное масло — 125 г
- теплая вода —1 ч. л.
Способ приготовления:
- На водяной бане смешайте венчиком все ингредиенты, кроме сливочного масла.
- Понемногу добавляйте растопленное сливочное масло, пока не образуется эмульсия.
Способ подачи:
На теплый английский маффин выложите ломтик слабосоленого или копченого лосося, обжаренную спаржу, яйцо пашот и полейте соусом голландез, добавьте соль и перец по вкусу.
Приятного аппетита!
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