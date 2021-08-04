Який ідеальний сніданок для ідеального ранку? Яйця Бенедикт на англійському мафіні з лососем, спаржею та соусом голландез. Ця смачнюща страва асоціюється з відпусткою та сонцем, закоханістю й літом! Готові англійські мафіни можна зберігати в морозилці й розігріти в тостері коли заманеться. Рецепт яєць Бенедикт нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти для мафінів:

сухі дріжджі — 2 ¼ ч. л.

цукор — 1 ст. л.

сироватка — 250 мл (або тепле молоко з 1 ч. л. лимонного фрешу)

вершкове масло кімнатної температури — 100 г

олія — 2 ст. л.

сіль — 2 ч. л.

борошно розділене — 450 г та ще трохи зверху

олія для змащування

кукурудзяна крупа

Спосіб приготування:

Змішайте дріжджі з цукром та 200 мл теплої води. Дайте пройти реакції до утворення піни (десь 5 хв.). У міксері до суміші дріжджів додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, олію, сіль та борошно і збивайте все разом гаковою насадкою на низькій швидкості кілька хвилин (поки тісто не буде відставати від стінок). Потім на середній швидкості ще 5 хв. Тісто має вийти досить вологе. Змастіть олією миску та викладіть тісто, накрийте плівкою, теж змащеною олією, і поставте в холодильник на ніч. Добре притрусіть кукурудзяною крупою два дека з пергаментом. Змастіть олією робочу поверхню та розділіть тісто на 12 рівних частин (кожна приблизно 85 г). Кожен шматочок згорніть усередину з чотирьох сторін і перенесіть у тепле деко на пергамент. Присипте майбутні мафіни кукурудзяною крупою, накрийте плівкою, змащеною олією, і залиште за кімнатної температури на 1 годину, щоб вони підросли вдвічі. Посипте пательню кукурудзяною крупою, обсмажуйте кожен мафін упродовж 5―7 хв. з обох боків до золотистого кольору (обережно перевертайте двома лопатками, посипайте трохи кукурудзяною крупою інший бік). Викладіть на тепле деко і випікайте в духовці за температури 175 °C 5―10 хв., доки у мафіна сторони стануть сухими, але центр ― не сухим. Викладіть на решітку на 30 хвилин охолонути (тут можна заморозити, а перед подачею прогріти в тостері упродовж 2―3 хв.).

Інгредієнти для соусу голландез:

жовток — 3 шт.

лимонний сік — 1 ч. л.

сіль та перець за смаком

розтоплене вершкове масло — 125 г

тепла вода — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

На водяній бані змішайте вінчиком усі інгредієнти, крім вершкового масла. Потроху додавайте тепле розтоплене вершкове масло, збиваючи, доки утвориться емульсія.

Спосіб подачі:

На теплий англійський мафін викладіть шматочок слабосоленого або копченого лосося, обсмажену спаржу, яйце пашот і полийте соусом голландез, додайте сіль та перець за смаком.

Смачного!

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