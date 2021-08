Який ідеальний сніданок для ідеального ранку? Яйця Бенедикт на англійському мафіні з лососем, спаржею та соусом голландез. Ця смачнюща страва асоціюється з відпусткою та сонцем, закоханістю й літом! Готові англійські мафіни можна зберігати в морозилці й розігріти в тостері коли заманеться. Рецепт яєць Бенедикт нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

На теплий англійський мафін викладіть шматочок слабосоленого або копченого лосося, обсмажену спаржу, яйце пашот і полийте соусом голландез, додайте сіль та перець за смаком.

Смачного!

