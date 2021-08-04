Яйця Бенедикт на англійському мафіні з лососем, спаржею та соусом голландез: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
04.08.2021
Який ідеальний сніданок для ідеального ранку? Яйця Бенедикт на англійському мафіні з лососем, спаржею та соусом голландез. Ця смачнюща страва асоціюється з відпусткою та сонцем, закоханістю й літом! Готові англійські мафіни можна зберігати в морозилці й розігріти в тостері коли заманеться. Рецепт яєць Бенедикт нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти для мафінів:
- сухі дріжджі — 2 ¼ ч. л.
- цукор — 1 ст. л.
- сироватка — 250 мл (або тепле молоко з 1 ч. л. лимонного фрешу)
- вершкове масло кімнатної температури — 100 г
- олія — 2 ст. л.
- сіль — 2 ч. л.
- борошно розділене — 450 г та ще трохи зверху
- олія для змащування
- кукурудзяна крупа
Спосіб приготування:
- Змішайте дріжджі з цукром та 200 мл теплої води. Дайте пройти реакції до утворення піни (десь 5 хв.). У міксері до суміші дріжджів додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, олію, сіль та борошно і збивайте все разом гаковою насадкою на низькій швидкості кілька хвилин (поки тісто не буде відставати від стінок). Потім на середній швидкості ще 5 хв. Тісто має вийти досить вологе.
- Змастіть олією миску та викладіть тісто, накрийте плівкою, теж змащеною олією, і поставте в холодильник на ніч.
- Добре притрусіть кукурудзяною крупою два дека з пергаментом. Змастіть олією робочу поверхню та розділіть тісто на 12 рівних частин (кожна приблизно 85 г). Кожен шматочок згорніть усередину з чотирьох сторін і перенесіть у тепле деко на пергамент.
- Присипте майбутні мафіни кукурудзяною крупою, накрийте плівкою, змащеною олією, і залиште за кімнатної температури на 1 годину, щоб вони підросли вдвічі.
- Посипте пательню кукурудзяною крупою, обсмажуйте кожен мафін упродовж 5―7 хв. з обох боків до золотистого кольору (обережно перевертайте двома лопатками, посипайте трохи кукурудзяною крупою інший бік). Викладіть на тепле деко і випікайте в духовці за температури 175 °C 5―10 хв., доки у мафіна сторони стануть сухими, але центр ― не сухим.
- Викладіть на решітку на 30 хвилин охолонути (тут можна заморозити, а перед подачею прогріти в тостері упродовж 2―3 хв.).
Інгредієнти для соусу голландез:
- жовток — 3 шт.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- сіль та перець за смаком
- розтоплене вершкове масло — 125 г
- тепла вода — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- На водяній бані змішайте вінчиком усі інгредієнти, крім вершкового масла.
- Потроху додавайте тепле розтоплене вершкове масло, збиваючи, доки утвориться емульсія.
Спосіб подачі:
На теплий англійський мафін викладіть шматочок слабосоленого або копченого лосося, обсмажену спаржу, яйце пашот і полийте соусом голландез, додайте сіль та перець за смаком.
Смачного!
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