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Крутой челлендж: Джамала поделилась впечатлениями от участия в проекте «МастерШеф. Селебрити»

03.08.2021

31 июля в эфир телеканала СТБ вышел очередной выпуск грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Одной из приглашенных участниц стала популярная певица Джамала. После съемок победительница Евровидения поделилась своими эмоциями от участия в проекте. Подробнее читайте в материале. 

мастепршеф

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На своей странице в Instagram Джамала поделилась эмоциями после съемок в кулинарном проекте «МастерШеф. Селебрити». По словам певицы, это был невероятный опыт, который подарил море позитивного настроения и положительных эмоций. А еще ― возможность научиться готовить новые блюда. 

«Я не очень люблю готовить, не претендую на звезду Мишлен, не посвящаю утренние часы выпеканию блинов. Но участие в “МастерШеф. Селебрити” ― крутой челлендж, который прекрасно вписался в мой год экспериментов. And here we go!

Во-первых, я приготовила свой первый бешамель (признаюсь, до эфира даже не знала, какой он на вкус, хотя пробовала тысячи раз). Во-вторых, насмеялась и набегалась на месяц вперед. Наконец, классно провела время! Спасибо команде проекта, всем участникам и телезрителям, которые посмотрели шоу уже или сделают это в ближайшее время».

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