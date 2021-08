31 липня в ефір телеканалу СТБ вийшов черговий випуск грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Однією із запрошених учасниць стала популярна співачка Джамала. Після зйомок переможниця Євробачення поділилася своїми емоціями від участі в проєкті. Детальніше читайте в матеріалі.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася емоціями від зйомок у кулінарному проєкті «МастерШеф. Селебріті». За словами співачки, це був неймовірний досвід, який подарував море позитивного настрою і яскравих емоцій. А ще ― можливість навчитися готувати нові страви.

«Я не дуже люблю готувати, не претендую на зірку Мішлен, не присвячую ранкові години випіканню млинців. Але участь у “МастерШеф. Селебріті” — крутий челендж, який чудово вписався в мій рік експериментів. And here we go!

