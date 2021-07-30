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«МастерШеф. Селебрити» выпуск 9: Кто лучше готовит — Дима Коляденко или Джамала?

30.07.2021

Завтра, 31 июля, в 21:00 состоится показ 9 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретятся на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в 9 выпуске шоу?

На самой знаменитой кухне «МастерШеф» появятся новые звездные команды. На этот раз кулинарные отношения будут выяснять владельцы собак: Джамала, Олег Кензов и Дима Коляденко, — и хозяева кошек: Илона Гвоздева, Монро и Амадор Лопес! Как известно, судьи Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович ― заядлые собачники! Повлияет ли это на их объективность? И действительно ли поклонник «МастерШеф» Дима Коляденко готовит так же вкусно, как об этом рассказывает?

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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