Завтра, 31 липня, о 21:00 відбудеться показ 9 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 9 випуску шоу?

Більше на тему: «МастерШеф. Селебріті» випуск 8: Невже Іван Наві отруївся власною їжею на кухні шоу?

На найзнаменитішій кухні «МастерШеф» з’являться нові зіркові команди. Цього разу кулінарні стосунки з’ясовуватимуть власники собак: Джамала, Олег Кензов і Діма Коляденко, ― та господарі котів: Ілона Гвоздьова, Монро і Амадор Лопес! Як відомо, судді Ектор Хіменес-Браво і Дмитро Танкович завзяті собаколюби! Чи вплине це на їхню об’єктивність? І чи справді шанувальник «МастерШеф» Діма Коляденко готує так само смачно, як про це розповідає?

Більше на тему: Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

