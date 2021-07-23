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«МастерШеф. Селебрити» выпуск 8: кто лучше готовит — Jerry Heil или Наталья Могилевская?

23.07.2021

Завтра, 24 июля, в 21:00 состоится показ 8 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретятся на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в 8 выпуске шоу?

На известной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном поединке сойдутся легенды украинского шоу-бизнеса и молодые звезды. Команда Натальи Могилевской, Олега Скрипки и Павла Зиброва будут соревноваться против Дмитрия Кадная, Jerry Heil и Ivan Navi. Смогут ли легенды 90-х показать свое превосходство даже в кулинарном искусстве или же им придется уступить молодым?

Video: «МастерШеф. Селебрити» выпуск 8: кто лучше готовит — Jerry Heil или Наталья Могилевская?

МастерШеф. Селебрити выпуск 8: кто лучше готовит — Jerry Heil или Наталья Могилевская?

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