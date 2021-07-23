«МастерШеф. Селебріті» випуск 8: хто краще готує — Jerry Heil чи Наталя Могилевська?
23.07.2021
Завтра, 24 липня, о 21:00 відбудеться показ 8 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде у 8 випуску шоу?
На відомій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному поєдинку зійдуться легенди українського шоу-бізнесу і молоді зірки. Команда Наталії Могилевської, Олега Скрипки та Павла Зіброва змагатиметься проти Дмитра Кадная, Jerry Heil і Ivan Navi. Чи зможуть легенди 90-х показати свою перевагу навіть в кулінарному мистецтві чи ж їм доведеться поступитися молодим?
Video: «МастерШеф. Селебріті» випуск 8: хто краще готує — Jerry Heil чи Наталя Могилевська?
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