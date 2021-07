Завтра, 24 липня, о 21:00 відбудеться показ 8 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде у 8 випуску шоу?

На відомій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному поєдинку зійдуться легенди українського шоу-бізнесу і молоді зірки. Команда Наталії Могилевської, Олега Скрипки та Павла Зіброва змагатиметься проти Дмитра Кадная, Jerry Heil і Ivan Navi. Чи зможуть легенди 90-х показати свою перевагу навіть в кулінарному мистецтві чи ж їм доведеться поступитися молодим?

