Как сделать красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Секрет в большом количестве зелени! Судья «МастерШеф» Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт летом, когда зелени невероятно много! Профессионал поделился несколькими секретами приготовления оладий, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт оладий из цуккини читайте в материале.

Ингредиенты:

цукини — 220 г

листья шпината — 25 г

листья петрушки или другой зелени — 10 г

молодой белый лук (можно заменить на репчатый или шалот или взять белые части зеленого лука) — 25 г;

большое яйцо — 1 шт.;

мука — 35-40 г

соль — 4 г.

Способ приготовления:

Вы можете заменить обычную муку на овсяную, но берите ее вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотый черный перец по желанию. Нарезанный произвольно цукини, репчатый лук, зелень и шпинат измельчите в обычном блендере (с плоским горизонтальным ножом). Но не до конца — не до состояния смузи, а просто до мелких кусочков. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и обжаривайте на антипригарной сковороде или на блиннице. Выкладывайте смесь не слишком тонким, но и не толстым слоем, чтобы оладьи прожарились. Делаем это на среднем огне до румяности — по 3 минуты с одной и другой стороны. Можно поставить блюдо доходить в духовку на 5 минут. Но я предлагаю просто продолжить готовить на сковороде под крышкой — по 1 минуте с двух сторон. Вот здесь надо аккуратно работать лопаткой. Оладьи получаются нежные и мягкие. Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцами пашот и лососем. Или как душе угодно! При подаче поливать ароматным оливковым маслом.

Приятного аппетита!

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