Як зробити красиві, зелені, сезонні та легкі оладки з цукіні? Секрет у великій кількості зелені! Суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт літом, коли зелені неймовірно багато! Професіонал поділився кількома секретами приготування оладок, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт оладок з цукіні читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

цукіні — 220 г;

листя шпинату — 25 г;

листя петрушки чи іншої зелені — 10 г;

молода біла цибуля (можна замінити на ріпчасту чи шалот або взяти білі частини зеленої цибулі) — 25 г;

велике яйце — 1 шт.;

борошно — 35-40 г;

сіль — 4 г.

Спосіб приготування:

Можете замінити звичайне борошно на вівсяне, але беріть його вдвічі більше. У такому випадку дайте готовій суміші постояти хвилин 20-30, щоб борошно набухло. Можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть меленого чорного перцю за бажанням. Нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень та шпинат подрібніть у звичайному блендері (з плоским горизонтальним ножем). Але не до кінця — не до стану смузі, а просто до дрібних шматочків. Додайте інші інгредієнти, перемішайте та обсмажуйте на антипригарній сковорідці або на млинниці. Викладайте суміш не надто тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки просмажились. Робимо це на середньому вогні до рум’яності — по 3 хвилини з одного та іншого боків. Можна поставити страву доходити у духову шафу на 5 хвилин. Але я пропоную просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хвилині з двох боків. Ось тут треба обережно працювати лопаткою. Оладки виходять ніжні та м’які. Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, сиром Філадельфія, яйцями пашот та лососем. Або ж як душа забажає! Під час подачі поливати ароматною оливковою олією.

Смачного!

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