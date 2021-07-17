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Оладки з цукіні: рецепт від Володимира Ярославського

17.07.2021

Як зробити красиві, зелені, сезонні та легкі оладки з цукіні? Секрет у великій кількості зелені! Суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт літом, коли зелені неймовірно багато! Професіонал поділився кількома секретами приготування оладок, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт оладок з цукіні читайте в матеріалі.  

Інгредієнти:

  • цукіні — 220 г;
  • листя шпинату — 25 г;
  • листя петрушки чи іншої зелені — 10 г;
  • молода біла цибуля (можна замінити на ріпчасту чи шалот або взяти білі частини зеленої цибулі) — 25 г;
  • велике яйце — 1 шт.;
  • борошно — 35-40 г;
  • сіль — 4 г.

Спосіб приготування:

  1. Можете замінити звичайне борошно на вівсяне, але беріть його вдвічі більше. У такому випадку дайте готовій суміші постояти хвилин 20-30, щоб борошно набухло. Можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.
  2. Нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень та шпинат подрібніть у звичайному блендері (з плоским горизонтальним ножем). Але не до кінця — не до стану смузі, а просто до дрібних шматочків.
  3. Додайте інші інгредієнти, перемішайте та обсмажуйте на антипригарній сковорідці або на млинниці. Викладайте суміш не надто тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки просмажились. Робимо це на середньому вогні до рум’яності — по 3 хвилини з одного та іншого боків.
  4. Можна поставити страву доходити у духову шафу на 5 хвилин. Але я пропоную просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хвилині з двох боків. Ось тут треба обережно працювати лопаткою. Оладки виходять ніжні та м’які.
  5. Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, сиром Філадельфія, яйцями пашот та лососем. Або ж як душа забажає! Під час подачі поливати ароматною оливковою олією. 

Смачного!

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