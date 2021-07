Як зробити красиві, зелені, сезонні та легкі оладки з цукіні? Секрет у великій кількості зелені! Суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт літом, коли зелені неймовірно багато! Професіонал поділився кількома секретами приготування оладок, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт оладок з цукіні читайте в матеріалі.

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.