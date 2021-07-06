Абрикосовый пирог – отличный летний десерт, который точно придется по душе сладкоежкам. Своим рецептом приготовления поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт абрикосового пирога читайте в материале.

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Ингредиенты:

сахар – 50 г

абрикосы – 200 г

ром – 20 г

сливочное масло – 200 г

сахар – 200 г

яйца – 4 шт.

мука – 250 г

разрыхлитель – 8 г

абрикосы – 200 г

миндальные лепестки – 30 г

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Приготовление:

Делаем карамель. На разогретую сковороду высыпаем 50 г сахара. Как только появляется первый участок растопленного сахара, вмешиваем еще не растопленные остатки сахара. Нарезаем абрикосы, очищаем их от косточек. В растопленную карамель добавляем абрикосы и оставляем на маленьком огне. Сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем блендером. К абрикосам в карамели доливаем ром. На высокой температуре спирт сразу начнет испарятся и будет характерный звук шипения. Снимаем с огня и процеживаем. В масляно-сахарную массу добавляем 4 яйца и взбиваем. Туда же засыпаем 200 г муки и разрыхлитель. В полученное тесто добавляем абрикосы и немного взбиваем блендером, после чего перемешиваем ложкой. Выливаем тесто в форму. Сверху хаотично высыпаем 200 г нарезанных абрикосов и посыпаем миндальными лепестками. Ставим в духовку на 60 – 70 минут.

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