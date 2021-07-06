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Абрикосовий пиріг: рецепт від Катерини Пєскової

06.07.2021

Абрикосовий пиріг чудовий літній десерт, який точно смакуватиме ласунам. Своїм рецептом приготування поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт абрикосового пирога читайте в матеріалі.

Абрикосовый пирог

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Інгредієнти:

  • цукор 50 г
  • абрикоси 200 г
  • ром 20 г
  • вершкове масло 200 г
  • цукор 200 г
  • яйця 4 шт.
  • борошно 250 г
  • розпушувач 8 г
  • абрикоси 200 г
  • мигдальні пелюстки 30 г

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Приготування:

  1. Робимо карамель. На розігріту сковороду висипаємо 50 г цукру. Щойно з’являється перша ділянка розтопленого цукру, вмішуємо ще не розтоплені залишки цукру.
  2. Нарізаємо абрикоси, очищаємо їх від кісточок.
  3. У розтоплену карамель додаємо абрикоси і залишаємо на маленькому вогні.
  4. Вершкове масло змішуємо з цукром і збиваємо блендером.
  5. До абрикосів у карамелі доливаємо ром. На високій температурі спирт відразу почне випаровуватися і буде характерний звук шипіння. Знімаємо з вогню і проціджуємо.
  6. В олійно-цукрову масу додаємо 4 яйця і збиваємо. Туди ж засипаємо 200 г борошна і розпушувач.
  7. В отримане тісто додаємо абрикоси і трохи збиваємо блендером, після чого перемішуємо ложкою.
  8. Виливаємо тісто в форму. Зверху хаотично висипаємо 200 г нарізаних абрикосів і посипаємо мигдальними пелюстками.
  9. Ставимо у духовку на 6070 хвилин.

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