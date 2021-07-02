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«МастерШеф CELEBRITY» выпуск 5: на что пойдет Виталий Козловский ради победы в шоу?

02.07.2021

Завтра, 3 июля, в 21:00 состоится показ 5 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды Украины сойдутся в поединке на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в пятом выпуске шоу?

Об их желудке обычно заботятся вторые половинки, а сами они приходят на кухню только как гости. На легендарной кухне в кулинарной битве сойдутся брутальные мужчины, для которых приготовить яичницу ― уже победа! В пятом выпуске шоу «МастерШеф. Селебрити» скрестят ножи команда лысых: Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков, ― и команда бородачей: Виталий Козловский, Алексей Суровцев и Владимир Жогло! Кто из них все же откроет в себе талант кулинара, и чье блюдо покорит Эктора Хименеса-Браво? 

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