Завтра, 3 липня, о 21:00 відбудеться показ 5 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки України зійдуться в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в п’ятому випуску шоу?

Про їхні шлунки зазвичай дбають другі половинки, а самі вони приходять на кухню тільки як гості. На легендарній кухні в кулінарній битві зійдуться брутальні чоловіки, для яких приготувати яєчню — вже перемога! У п’ятому випуску шоу «МастерШеф. Селебріті» схрестять ножі команда лисих: Павло Костіцин, Юрій Ткач і Павло Вишняков, — та команда бороданів: Віталій Козловський, Олексій Суровцев і Володимир Жогло! Хто з них усе ж відкриє в собі талант кулінара, і чия страва підкорить Ектора Хіменеса-Браво?

