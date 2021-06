Сьогодні, 19 червня, о 21:00 відбувся показ 3 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші холостяки та холостячки України зійшлися в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в третьому випуску шоу?

У 3 випуску на кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному бою зійшлися холостяки і холостячки! Учасники проєкту «Холостячка»: Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко, — спробували проявити свій талант і вибороти перемогу в учасниць «Холостяка»: Юлі «Зайки», Джессіки і Дани.

У першому конкурсі на учасників чекала естафета з сюрпризами під чорними коробками. Команди мали приготувати равіолі з курячим філе, цибулею-шалот, горгонзолою і соусом шавлії. На першому етапі потрібно було замісити тісто на равіолі і подрібнити цибулю-шалот. На другому — нарізати куряче філе, припустити цибулю, додати курятину і смажити до готовності. В кінці — додати мускатний горіх і перебити до однорідної консистенції, у масу додати горгонзолу та поставити нагріватися воду на равіолі. На третьому етапі — сформувати равіолі та зварити їх. Для соусу розтопити шматок вершкового масла з гілочкою шавлії, додати води та довести до готовності, випаровуючи соус кілька хвилин. І, звичайно, зробити презентацію. Найкраще з цим завданням упоралася команда холостячок та отримала один бал.

У другому конкурсі командам потрібно було зіграти в кулінарного крокодила. Юля «Зайка» і Андрій Рибак дивилися на страву-оригінал, а потім без жодного звуку, тільки за допомогою рухів, показували своїм командам продукти та етапи приготування. На все судді виділили учасникам 20 хвилин. Хлопці готували смажені роли енем, а дівчата — гребінці з припущеним шпинатом у вершках. Краще з цим конкурсом упоралася команда холостяків, адже їхня страва була найбільш наближеною до оригіналу.

У третьому конкурсі обом командам потрібно було приготувати класичні українські голубці. Однак учасники спочатку мали позмагатися за хороше кухонне приладдя. На столі суддів стояли дві коробки: в одній — чудові кухонні девайси, а в іншій — покручені виделки, шпатель і дірява каструля. Команди відповідали на 10 запитань, і та, яка набирала найбільше балів, вигравала краще кухонне приладдя. Це була команда дівчат. На приготування страв судді виділили учасникам 45 хвилин.

Хлопці на чолі з Андрієм Рибаком за допомогою гіршого приладдя змогли приготувати ідеальні голубці, які підкорили серце Ектора Хіменеса-Браво. Тому з рахунком 5:1 у третьому випуску шоу «МастерШеф. CELEBRITY» перемогли холостяки!

