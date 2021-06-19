Сегодня, 19 июня, в 21:00 состоялся показ 3 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие холостяки и холостячки Украины сошлись в поединке на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в третьем выпуске шоу?

В 3 выпуске на кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сошлись холостяки и холостячки! Участники проекта «Холостячка»: Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко, ― попытались проявить свой талант и завоевать победу у участниц «Холостяка»: Юли «Зайки», Джессики и Даны.

В первом конкурсе участников ждала эстафета с сюрпризами под черными коробками. Команды должны были приготовить равиоли с куриным филе, луком-шалот, горгонзолой и соусом с шалфеем. На первом этапе нужно было замесить тесто на равиоли и измельчить лук-шалот. На втором ― нарезать куриное филе, припустить лук, добавить курицу и жарить до готовности. В конце ― добавить мускатный орех и перебить до однородной консистенции, в массу добавить горгонзолу и поставить нагреваться воду на равиоли. На третьем этапе ― сформировать равиоли и сварить их. Для соуса растопить кусочек сливочного масла с веточкой шалфея, добавить воды и довести до готовности, испаряя соус несколько минут. И, конечно, сделать презентацию. Лучше всего с этой задачей справилась команда холостячек и получила один балл.

Во втором конкурсе командам предстояло сыграть в кулинарного крокодила. Юля «Зайка» и Андрей Рыбак смотрели на блюдо-оригинал, а после беззвучно, только с помощью движений, показывали своим командам продукты и этапы приготовления. На все судьи выделили участникам 20 минут. Ребята готовили жареные роллы энем, а девушки ― гребешки с припущенным шпинатом в сливках. Лучше с этим конкурсом справилась команда холостяков, ведь их блюдо было наиболее близко к оригиналу.

В третьем конкурсе обеим командам нужно было приготовить классические украинские голубцы. Однако участники сначала должны были побороться за хорошие кухонные принадлежности. На столе судей стояли две коробки: в одной ― отличные кухонные аксессуары, а в другой ― искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля. Команды отвечали на 10 вопросов, и та, которая набирала больше всего баллов, выигрывала лучшие кухонные принадлежности. Это была команда девушек. На приготовление блюд судьи выделили участникам 45 минут.

Ребята во главе с Андреем Рыбаком с помощью худшей посуды смогли приготовить идеальные голубцы, которые покорили сердце Эктора Хименеса-Браво. Поэтому со счетом 5:1 в третьем выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» победили холостяки!

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