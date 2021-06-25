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«МастерШеф. CELEBRITY» выпуск 4: сможет ли кто-то превзойти кулинарный талант Надежды Матвеевой?

25.06.2021

Завтра, 26 июня, в 21:00 состоится показ 4 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды сойдутся в поединке на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в четвертом выпуске шоу?

На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном поединке схлестнутся знаменитые блондинки и брюнетки. Светлые головы украинского шоу-бизнеса: Алена Шоптенко, Ирина Федишин и Светлана Вольнова, ― и жгучие черноволоски: Надежда Матвеева, Мишель Андраде и Саша Зарицкая. Телеведущая Надежда Матвеева не просто кулинар с многолетним опытом, но еще и подружка Эктора Хименеса-Браво! Станет ли она джокером в команде синих, и смогут ли блондинки покорить вкусовые рецепторы судей?

Судьи: Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович.

Video: «МастерШеф. CELEBRITY» выпуск 4: сможет ли кто-то превзойти кулинарный талант Надежды Матвеевой?

В 4 выпуске Мастер Шеф Селебрити участники будут готовить фаршированные перцы. Подробности 4 выпуска Мастер Шеф Селебрити — в материале

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